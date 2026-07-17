Påståenden om skräpbråk förnekas: ”Spekulationer”

I sociala medier hävdas att dödsmisshandeln vid en badplats utanför Göteborg skedde efter att offret uppmanat de misstänkta gärningsmännen att plocka upp skräp efter sig. Det skriver Dagens Nyheter.

Men enligt polisen har det inte stöd i vittnesförhören. Ingenting som sagts bekräftar uppgiften, enligt åklagare Fredrik Berglund.

– Det florerar en massa spekulationer. Men vi har inga uppgifter i utredningen om bråk om skräp.

Två unga män sitter häktade i ärendet, misstänkta på sannolika skäl.