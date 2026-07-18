Misstänkta männen gick själva till polisen efter ett dygn

Blommor och ljus vid den badplats i Mölnlycke där en man i 45-årsåldern misshandlades till döds.

Efter dödsmisshandeln av en man i 45-årsåldern i Rådasjön i Mölnlycke sprang tre män i 20-årsåldern från platsen. De kunde senare anhållas efter att ha gått till polisen självmant, skriver Aftonbladet.

– De hade uppehållit sig i en lägenhet och sedan kommit överens om att överlämna sig till polisen. De kom in självmant ett dygn efter misshandeln, säger åklagaren Fredrik Berglund.

Två av dem sitter nu häktade misstänkta på sannolika skäl. Ytterligare två män i samma ålder misstänks för skyddande av brottsling, men är inte frihetsberövade.