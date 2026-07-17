Dödsmisshandeln skedde efter kvällsdopp med vänner

Den 45-årige mannen som misshandlades till döds vid Rådasjön i Mölnlycke i lördags hade åkt dit för att ta ett kvällsdopp med tre vänner. Det uppger åklagare Fredrik Berglund för SVT Nyheter Väst.

Någon form av bråk ska ha uppstått och efter badet skedde misshandeln. Det exakta motivet bakom händelsen är ännu okänt.

– Det är väldigt kraftfullt våld. Han är medvetslös när polisen kommer till platsen trots att man är där snabbt, säger Berglund.

Två män i 20-årsåldern sitter häktade på sannolika skäl misstänkta. Två andra jämnåriga män har försatts på fri fot efter att ha suttit anhållna.