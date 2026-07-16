Två unga män har häktats efter dödsmisshandeln

Två män i 20-årsåldern har häktats efter dödsmisshandeln av en man i 45-årsåldern på en badplats i Mölnlycke i helgen, rapporterar SVT Nyheter Väst. De båda begärdes häktade misstänka för mord men rubriceringen ändrades till grov misshandel och vållande till annans död.

Även en tredje man begärdes på söndagen häktad misstänkt för skyddande av brottsling. En fjärde person sitter anhållen misstänkt för mord.

Männen ska vara vänner med varandra och även bekanta till offret.