Ildar Galiyevs advokat Markus Bergdahl på väg in på dagens

26-årige Ildar Galiyev åtalas för över 20 brott i den mycket omfattande rättegången som inleddes i dag och väntas pågå fram till mars.

Enligt åklagarsidan har han börjat som torped, och därefter successivt stigit i graderna.

– Han ser sig själv som en ”sicario”, en lönnmördare, säger åklagare Lukas Tigerstrand i rätten.

Galiyev misstänks bland annat för inblandning i flera sprängningar och skjutningar. Han nekar till brott.