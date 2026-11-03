Åklagaren: Han ser sig själv som en lönnmördare
26-årige Ildar Galiyev åtalas för över 20 brott i den mycket omfattande rättegången som inleddes i dag och väntas pågå fram till mars.
Enligt åklagarsidan har han börjat som torped, och därefter successivt stigit i graderna.
– Han ser sig själv som en ”sicario”, en lönnmördare, säger åklagare Lukas Tigerstrand i rätten.
Galiyev misstänks bland annat för inblandning i flera sprängningar och skjutningar. Han nekar till brott.
Brotten i urval
Försök till mord samt grov allmänfarlig ödeläggelse, den 16 mars 2023 i Hässelby (bombdåd)
Anstiftan av mord den 16 september 2023 i Vällingby (skjutning)
Anstiftan av försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse, den 25 september 2023 i Hässelby (bombdåd)
Anstiftan av försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse, 25–26 september i Linköping (bombdåd)
Mord den 27 september 2023 på Mälarhöjdens IP i Fruängen (skjutning)
Anstiftan av mord samt grov allmänfarlig ödeläggelse, den 28 september 2023 i Uppsala (bombdåd)
Anstiftan av försök till mord den 4 december 2023 i Hägersten (skjutning).
Mord den 6 maj 2024 på Södermalm i Stockholm (skjutning).
Källa: TT