På tisdagsmorgonen inleddes rättegången mot gängtoppen Ildar ”Scar” Galiyev, som står åtalad för över 20 brott.

Den misstänkte befinner sig inte själv i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt, utan medverkar via videolänk. Enligt TT:s reporter på plats ser han sammanbiten ut.

Galiyev pekas ut som en av det kriminella Dalennätverkets torpeder, och var enligt Expressen en av nätverkets farligaste aktörer under konflikten med Foxtrotnätverket 2023 och 2024. Han nekar till brott.