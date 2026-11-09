Den 26-årige gängtoppen Ildar Galiyev har tigit genom alla förhör, och planerar inte att säga något under rättegången, enligt TT.

– Han kommer inte att svara på några frågor, säger hans advokat Eleonora Johansson Bergdahl, som inte vill gå in på varför.

Galiyev står åtalad för över 20 grova brott, bland annat inblandning i fyra mord och fem mordförsök, med koppling till gängkriget mellan Foxtrotnätverkets och Dalennätverkets gängkrig.

Vid vissa av brotten ska han ha varit på plats, men i huvudsak misstänks han ha styrt andras brott från utlandet.