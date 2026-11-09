Galiyev tyst i rätten: ”Han kommer inte svara”
Den 26-årige gängtoppen Ildar Galiyev har tigit genom alla förhör, och planerar inte att säga något under rättegången, enligt TT.
– Han kommer inte att svara på några frågor, säger hans advokat Eleonora Johansson Bergdahl, som inte vill gå in på varför.
Galiyev står åtalad för över 20 grova brott, bland annat inblandning i fyra mord och fem mordförsök, med koppling till gängkriget mellan Foxtrotnätverkets och Dalennätverkets gängkrig.
Vid vissa av brotten ska han ha varit på plats, men i huvudsak misstänks han ha styrt andras brott från utlandet.
Brottsåtalen i urval
Försök till mord samt grov allmänfarlig ödeläggelse, den 16 mars 2023 i Hässelby (bombdåd)
Anstiftan av mord den 16 september 2023 i Vällingby (skjutning)
Anstiftan av försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse, den 25 september 2023 i Hässelby (bombdåd)
Anstiftan av försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse, 25–26 september i Linköping (bombdåd)
Mord den 27 september 2023 på Mälarhöjdens IP i Fruängen (skjutning)
Anstiftan av mord samt grov allmänfarlig ödeläggelse, den 28 september 2023 i Uppsala (bombdåd)
Anstiftan av försök till mord den 4 december 2023 i Hägersten (skjutning).
Mord den 6 maj 2024 på Södermalm i Stockholm (skjutning).
Källa: TT