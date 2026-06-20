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En bild från Bureij i Gaza, tagen i maj. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

Al Jazeera-journalist dödad i israelisk attack

Av Jacob Ruderstam
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En kameraman på Al Jazeera har dödats i en israelisk attack mot Gazaremsan, rapporterar flera medier. Den qatariska nyhetskanalen uppger att Israel genomförde ett flyganfall mot ett hus i flyktinglägret Bureij i centrala Gaza.

En talesperson för den israeliska militären bekräftar att man genomfört attacken, men anklagar kameramannen för att vara ”Hamas-terrorist”, utan att presentera bevis.

Tv-bolaget uppger att kameramannens bror, som också jobbade för Al Jazeera, dödades av Israel i april.

Al Jazeera: Kameramannen och ytterligare två personer dödades
Al Jazeera
I april uppgav Reportrar utan gränser att 220 journalister dödats i Gaza
AFP  · Ofta betalvägg
Flera personer har dödats i israeliska attacker mot Gaza under lördagen
AP  · Ofta betalvägg
Sedan Israel och Hamas skrev under ett avtal om vapenvila har över 1 000 palestinier dödats på Gazaremsan
TT
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