Al Jazeera-journalist dödad i israelisk attack

En bild från Bureij i Gaza, tagen i maj.

En kameraman på Al Jazeera har dödats i en israelisk attack mot Gazaremsan, rapporterar flera medier. Den qatariska nyhetskanalen uppger att Israel genomförde ett flyganfall mot ett hus i flyktinglägret Bureij i centrala Gaza.

En talesperson för den israeliska militären bekräftar att man genomfört attacken, men anklagar kameramannen för att vara ”Hamas-terrorist”, utan att presentera bevis.

Tv-bolaget uppger att kameramannens bror, som också jobbade för Al Jazeera, dödades av Israel i april.