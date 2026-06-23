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Algerias Amine Gouiri gör det avgörande målet. (Jeff Chiu /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Algeriet vände och vann – dramatiskt avgörande väntar

Av Tomas Ekelund
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Algeriet vände och vann med 2–1 i morgonens VM-möte med Jordanien. Avgörandet dröjde ända till 82:a minuten.

Algeriet ligger nu på tredje plats i grupp J på tre poäng – lika många som tvåan Österrike. Leder gör Argentina efter två klara vinster i de inledande omgångarna.

I den sista omgången ställs Argentina mot Jordanien och Algeriet och Österrike mot varandra.

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TT
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