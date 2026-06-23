Norrmännen rekordvippsade under segern: ”Ger gåshud”

Norges Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard firar 2–0-målet mot Senegal i natt.

Medan fotbollslandslaget höll VM-drömmen vid liv genom att besegra Senegal höll norrmännen i gång ekonomin. Mellan midnatt och 06.00 på morgonen ökade betalningarna via den norska Swish-varianten Vipps med 205 procent jämfört med samma period veckan före, skriver norska E24.

Enligt Vipps kommunikatör Cato Gjertsen visar rekordsiffrorna att folk ”var ute, träffades och hade trevligt långt in på natten”.

– Det här är betalningssiffror som ger gåshud, säger han till affärssajten.