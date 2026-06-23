Haaland: ”Vinner säkert mot oss – och hela turneringen”

Frankrike och Norge är båda klara för VM-slutspel och ställs mot varandra i gruppspelets sista runda på fredag. Stjärnan Erling Haaland rycker på axlarna när han intervjuas om den kommande stormatchen av Fox Sports.

– Ärligt talat bryr jag mig inte just nu. Vi har gått vidare och jag bryr mig inte om den matchen. De kommer säkert att vinna mot oss, och säkert vinna hela turneringen, säger norrmannen enligt SVT Sport.