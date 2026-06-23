Krönikor: Norge bär med sig något som inte alla har

Norge är klara för VM-slutspel efter två raka segrar i gruppspelet och grannlandets sportkrönikörer jublar.

”Segern var den bekräftelse vi behövde: Det här laget kan hota vem som helst, det här laget kan få starka motståndare att se svaga ut”, skriver Trond Johannessen i VG efter matchen mot Senegal.

Mästerskapet är Norges första på 28 år. Aftenpostens Robert Veiåker Johansen menar att laget kan dra nytta av att dagens framgångar följer på en tung period för norsk fotboll.

”Det här landslaget bär med sig något värdefullt som inte alla har. Det skapades och formades i en ruinhög av misslyckanden”, skriver han.

Sportbladets Erik Niva är, från svenskt håll, inne på samma spår.

”Norge har orkat vara långsiktiga, de har klarat av att vara tålmodiga och de har skapat ett landslag som verkligen inkluderar och representerar hela nationen”, skriver han.

Beträffande fortsättningen konstaterar Fotbollskanalens Olof Lundh att Norge kan vinna sin grupp, men att det kräver en seger mot Frankrike i den sista omgången.

”Om det sker öppnar det för en möjlig sextondelsfinal mellan Sverige och Norge i New York den 30 juni”‚ skriver han.