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Kylian Mbappe i nattens match. (Matt Rourke /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Frankrike tog andra segern – Mbappé tar rygg på Messi

Av Tomas Ekelund
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Frankrike tog i natt sin andra raka seger i VM-gruppspelet när man besegrade Irak med 3–0. Två av målen gjordes av storstjärnan Kylian Mbappé, som därmed tar rygg på Lionel Messi i skytteligan i VM.

– Jag har alltid gjort mål i världsmästerskap, det är inget jag känner att jag behöver oroa mig för, säger han själv efter matchen enligt Sportbladet.

Matchen stördes annars av ett kraftigt oväder som tvingade fram en paus på två timmar.

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Historisk skytteliga i VM

1. Lionel Messi: 18 mål
2. Miroslav Klose: 16 mål
2. Kylian Mbappé: 16 mål
4. Ronaldo: 15 mål
5. Gerd Müller: 14 mål

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