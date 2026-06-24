Alibaba slår tillbaka – stämmer Pentagon

Alibaba stämmer USA:s försvarsdepartement efter att Pentagon satt upp den kinesiska teknikjätten på sin svarta lista över bolag som stödjer Kinas militär, skriver nyhetsbyråer.

”Beslutet att placera Alibaba på listan är godtyckligt och nyckfullt”, skriver företaget i sin stämningsansökan där de kräver att strykas från listan, skriver AFP.

Pentagon reviderar sin svarta lista varje år och i juni fanns bland andra elbilsjätten BYD, sökmotorjätten Baidu och Alibaba med, rapporterade Bloomberg i går. Bolagen fanns med i en version av listan i februari, men den drogs snabbt tillbaka utan förklaring.