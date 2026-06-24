Nvidiachip rusar i pris på Kinas svarta marknad

Robothundar (och en riktig) i ett köpcentrum i Peking, 20 juni.

Priset på Nvidias avancerade AI-chip har mer än fördubblats på Kinas svarta marknad efter att USA skärpt exportrestriktionerna, rapporterar Financial Times.

De ökande priserna tyder på att de illegala vägarna in i Kina har blivit färre, enligt tidningen. Smuggling beskrivs som svårare och mer riskabel än tidigare.

Efterfrågan på Nvidias chip är dock fortsatt hög bland kinesiska bolag, trots Pekings satsningar på inhemska alternativ.

– Kryphålen har blivit färre, konstaterar en anonym handlare som säljer chip till stora datacenterkunder.