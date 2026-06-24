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Robothundar (och en riktig) i ett köpcentrum i Peking, 20 juni. (Ng Han Guan /AP/TT)
Relationen USA-Kina

Nvidiachip rusar i pris på Kinas svarta marknad

Av Helena Sällström
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Priset på Nvidias avancerade AI-chip har mer än fördubblats på Kinas svarta marknad efter att USA skärpt exportrestriktionerna, rapporterar Financial Times.

De ökande priserna tyder på att de illegala vägarna in i Kina har blivit färre, enligt tidningen. Smuggling beskrivs som svårare och mer riskabel än tidigare.

Efterfrågan på Nvidias chip är dock fortsatt hög bland kinesiska bolag, trots Pekings satsningar på inhemska alternativ.

– Kryphålen har blivit färre, konstaterar en anonym handlare som säljer chip till stora datacenterkunder.

Ökad efterfrågan på äldre chip och på spelprocessorer som kan byggas om för AI-användning
Financial Times  · Ofta betalvägg
Kina försöker minska sitt beroende av Nvidia genom att bygga upp en egen chipindustri (2 juni)
CNBC
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