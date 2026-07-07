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Teknikmässa i Kina, arkivbild. (Shutterstock)
Kinesiska AI-racet

Kina överväger stopp för utländsk AI-åtkomst

Av Helena Sällström
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Kina överväger att begränsa utländsk tillgång till landets mest avancerade AI-modeller, uppger källor för Reuters. Myndigheter uppges de senaste månaderna ha hållit flera möten med inhemska teknikbolag som Alibaba, Bytedance och Z.ai.

Bland annat förs diskussioner om att skärpa straffen för läckor av AI-teknik.

Det här visar att Kina nu, precis som USA, ser avancerad AI som en tillgång av nationell strategisk betydelse, skriver nyhetsbyrån.

Uppges finnas en rädsla i Kina för att USA ska använda AI-modeller som Mythos mot kinesiska intressen
Reuters  · Ofta betalvägg
Kinesiska modeller har fått ett uppsving i USA efter att Vita huset införde restriktioner mot Mythos
asia.nikkei.com
Kinesisk AI matchar nu amerikanska toppmodeller på vissa områden (29 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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Kinesiska AI-racetKinaAsienArtificiell intelligensBytedanceAlibaba