Kina överväger stopp för utländsk AI-åtkomst

Kina överväger att begränsa utländsk tillgång till landets mest avancerade AI-modeller, uppger källor för Reuters. Myndigheter uppges de senaste månaderna ha hållit flera möten med inhemska teknikbolag som Alibaba, Bytedance och Z.ai.

Bland annat förs diskussioner om att skärpa straffen för läckor av AI-teknik.

Det här visar att Kina nu, precis som USA, ser avancerad AI som en tillgång av nationell strategisk betydelse, skriver nyhetsbyrån.