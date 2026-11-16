Den kinesiska teknikjätten Alibaba har lanserat en ny AI-modell som enligt bolaget kan mäta sig med modeller från amerikanska konkurrenter som Open AI och Anthropic. Det rapporterar Bloomberg.

Flaggskeppsmodellen Qwen4-Max ska enligt Alibabas egna tester överträffa Anthropics Claude Fable 5.1 och den inhemska konkurrenten Moonshots Kimi K3.1 Pro i programmeringsförmåga.

Till skillnad från många tidigare modeller i Qwen-serien har Alibaba valt att inte släppa den nya modellen med öppna vikter, vilket innebär att användare inte kan ladda ner och anpassa Qwen4-Max själva.