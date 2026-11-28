Linn Svahn var snabbare än alla i sprintkvalet i finländska Ruka. Hon var över två sekunder före tvåan Jasmi Joensuu från Finland.

Nästan alla svenskor tog sig vidare till kvartsfinal. Endast Lisa Eriksson, som fick hoppa in som ersättare för sjuka Emma Ribom, missade.

På herrsidan stod George Ersson för ett stabilt kval och slutade trea. Han var mindre än två sekunder bakom ettan, Lars Heggen från Norge. Truls Gisselman och Johan Ekberg tog sig inte vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinalerna drar i gång vid 11.15.