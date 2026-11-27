Längdstjärnan Ebba Andersson hyllar det svenska laget efter segern i världscuppremiären i finländska Ruka. Andersson följdes av Linn Svahn och Frida Karlsson som slutade tvåa respektive trea.

– Det känns jättekul! Framför allt var det en väldigt fin svensk laginsats, säger hon till Viaplay efter loppet.

Även Linn Svahn var nöjd med svenskornas lopp. Hon är glad att säsongen nu har startat, och att det blev en fin inledning.

– Det är välkommet. Det är kul att starta igång och det är kul att alla är på topp.