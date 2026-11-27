De ryska längdskidåkarna Natalja Terentjeva, Darja Neprjajeva och Savelij Korosteljov är med från start när världscupen har säsongspremiär i finländska Ruka i dag. Samtliga tävlar under neutral flagg och tillåts tävla i Finland trots att landet har infört reserestriktioner för ryska idrottare.

De svenska stjärnorna Linn Svahn, Frida Karlsson och Maja Dahlqvist tycker att det är fel att ryssar tillåts tävla när Rysslands krig mot Ukraina fortsätter.

– Man hade önskat ett tydligt beslut om uteslutning, säger Svahn till TT.