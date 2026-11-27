Det blev en tung dag för William Poromaa under världscupens premiärlopp i Ruka. Den svenske längdstjärnan vurpade och tappade flera sekunder. Han slutade på en 23:e plats, 54 sekunder efter segraren.

– Tråkigt, så klart. Det påverkar resultatet och det suger. Jag strulade till det och höll på att flyga av banan, säger han till SVT Sport.

Martin Løwstrøm Nyenget vann loppet, följd av fem andra norrmän.