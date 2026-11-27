Premiärvurpa för Poromaa – sex norrmän i topp
Det blev en tung dag för William Poromaa under världscupens premiärlopp i Ruka. Den svenske längdstjärnan vurpade och tappade flera sekunder. Han slutade på en 23:e plats, 54 sekunder efter segraren.
– Tråkigt, så klart. Det påverkar resultatet och det suger. Jag strulade till det och höll på att flyga av banan, säger han till SVT Sport.
Martin Løwstrøm Nyenget vann loppet, följd av fem andra norrmän.
bakgrund
William Poromaa
Wikipedia (sv)
Bengt William Poromaa, född 23 december 2000 i Malmberget, är en svensk längdskidåkare. Han debuterade i världscupen 2019 och ingår sedan 2020 i det svenska herrlandslaget. Poromaa har gått skidgymnasiet i Sollefteå och tävlar sedan 2017 för Åsarna IK.
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