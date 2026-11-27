Svenskorna krossade motståndarna i världscuppremiären i längdskidor i Ruka, skriver flera medier. Först i mål var Ebba Andersson, och nio sekunder senare fick hon sällskap över mållinjen av Linn Svahn. Frida Karlsson slutade trea.

Det var på håret att ryskan Natalja Terentjeva, som tävlar under neutral flagg, fick en pallplats. Efter halva loppet var hon snabbast av alla. Men när hon sedan kroknade lade svenskorna i gasen och fixade en helt blågul prispall.