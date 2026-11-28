Ribom missar lördagens sprint – har blivit förkyld
Längdåkaren Emma Ribom kommer inte till start i dagens sprint i finländska Ruka. 28-åringen har blivit sjuk.
– Emma avstår dagens lopp på grund av lättare förkylningssymtom, säger landslagsläkare Rickard Noberius enligt Sportbladet.
Hon ersätts av Lisa Eriksson som har imponerat i de första tävlingarna för säsongen.
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