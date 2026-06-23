Allt fler unga i Japan åker fast för ”kjolkikning”

Trots skärpt lagstiftning är ”upskirting” fortfarande ett av de vanligaste sexbrotten i Japan. Termen, på japanska ”panko-satsu”, innebär att man olovligen fotar under någons kjol. Tidigare var den vanligaste förövaren en medelålders man, men de senaste åren har det blivit allt vanligare att förövaren är ett barn, skriver CNN.

Under 2024 ökade andelen minderåriga som anmäldes för brottet nästan sexfaldigt jämfört med året innan. Siffran ökade ännu mer förra året. Flera faktorer driver på utvecklingen, menar barnrättsaktivisten och cybersäkerhetsexperten Sumire Nagamori. Hon lyfter bland annat det faktum att smartphones innebär att unga människor i dag har konstant tillgång till kameror och internet, och att den här typen av brott ofta får ett slags ”copycat”-beteende, det vill säga att de unga apar efter varandra.

– Jag blev chockad när jag fick veta att detta hände i skolor. Förövaren kan vara en klasskamrat och bilderna kan hamna på nätet, säger hon.