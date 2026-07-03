Mammaledig borgmästare väcker stor debatt i Japan

35-åriga Shoko Kawata har blivit historisk som Japans första borgmästare att ta föräldraledigt, skriver BBC. Beslutet har blivit mycket uppmärksammat och lett till nationell debatt.

Vissa anser att Kawata, som leder den lilla staden Tawata utanför Kyoto, är ett föredöme som sätter familjen först, och att hennes beslut kan bana väg för att få fler kvinnor att engagera sig politiskt. Men andra menar att hennes beslut är oansvarigt och att hon inte borde tagit på sig uppgiften som borgmästare om hon samtidigt tänkte skaffa barn.

Kawata säger att hon är överraskad över debattens omfattning. Hon ger heller inte mycket för kritiken.

– Om vi kritiserar politiker som tar föräldraledigt så utesluter vi i praktiken alla kvinnor mellan 20 och 40 från offentliga uppdrag, säger hon.