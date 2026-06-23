Sexåriga Ayaka utsattes av sin simlärare: ”Jag skäms”

Ayaka var sex år gammal när hennes simlärare i smyg fotade hennes könsorgan och delade bilderna i en Telegramgrupp med pedofiler. Först två år senare fick hon och hennes familj reda på att hon blivit utsatt, i samband med att polisen ringde och berättade att de gripit mannen, skriver CNN.

Ayaka är bara en av många flickor och kvinnor i Japan som blivit utsatt för brottet som kallas ”upskirting”, det vill säga att man tar bilder under en persons kjol eller klänning.

Simläraren dömdes till fyra års fängelse. Ayakas pappa säger till CNN att han skäms över att han satte sin dotter i simskolan.

– Folk säger att Japan är ett väldigt säkert land, men nu undrar jag hur många brott som sker på platser vi inte ser, säger han.