Altor förlänger budet i Sleep Cycle – kommer inte höja

Riskkapitalbolaget Altor med Harald Mix som medgrundare har nu totalt 78,0 procent av aktierna i sömnanalysbolaget Sleep Cycle. Det framgår av ett pressmeddelande.

Acceptfristen löpte ut den 17 juni och budet förlängs till den 2 juli. Altor meddelar samtidigt att budet på 24,50 kronor per aktie inte kommer att höjas.

Sleep Cycles styrelse gav den 22 maj rådet till aktieägarna att inte acceptera budet.