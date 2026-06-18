Altor förlänger budet i Sleep Cycle – kommer inte höja
Riskkapitalbolaget Altor med Harald Mix som medgrundare har nu totalt 78,0 procent av aktierna i sömnanalysbolaget Sleep Cycle. Det framgår av ett pressmeddelande.
Acceptfristen löpte ut den 17 juni och budet förlängs till den 2 juli. Altor meddelar samtidigt att budet på 24,50 kronor per aktie inte kommer att höjas.
Sleep Cycles styrelse gav den 22 maj rådet till aktieägarna att inte acceptera budet.
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