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Arkivbild. (Staffan Lindbom / Blekinge Läns Tidning)
Svenska näringslivet

Konkurserna ökade i juli – detaljhandeln trotsar trenden

Av Jesper Karlsson
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Företagskonkurserna i Sverige ökade med 4 procent i juli jämfört med samma månad i fjol, enligt ny statistik från UC.

Byggbranschen samt hotell- och restaurangbranschen stod för tydliga uppgångar, medan detaljhandeln gick åt motsatt håll med en minskning på 29 procent.

– Att konkurserna inom hotell- och restaurang ökar under juli är anmärkningsvärt, eftersom sommarmånaderna normalt innebär ett tydligt säsongslyft för branschen, kommenterar kreditupplysningsföretagets analytiker Amanda Aldestam.

Även partihandeln såg en kraftig ökning av konkurserna, vilket UC kopplar till osäker efterfrågan.

Antalet nystartade bolag ökade med omkring sju procent
www.uc.se
Minskade konkurser i detaljhandeln stärker bilden av återhämtning
TT
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