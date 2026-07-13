Konkursrisken minskar – men fortsatt på hög nivå
Risken för att gå i konkurs minskar i flera av de största branscherna i Sverige samtidigt som andelen företag med betalningsanmärkningar sjunker. Det konstaterar Dun & Bradstreet i en analys.
Trots detta ligger konkursnivåerna fortfarande kvar på en historiskt hög nivå.
– Många företag verkar fortsatt i ett pressat ekonomiskt läge, säger Henrik Hargéus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet, till TT.
Byggbranschen visar den största förbättringen bland de större branscherna. Hotell- och restaurang är den sektor där konkursrisken är högst.
Andelen företag med betalningsanmärkningar minskar i samtliga större sektorer.
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