ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Byggarbetare. Arkivbild. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Konkursrisken minskar – men fortsatt på hög nivå

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Risken för att gå i konkurs minskar i flera av de största branscherna i Sverige samtidigt som andelen företag med betalningsanmärkningar sjunker. Det konstaterar Dun & Bradstreet i en analys.

Trots detta ligger konkursnivåerna fortfarande kvar på en historiskt hög nivå.

– Många företag verkar fortsatt i ett pressat ekonomiskt läge, säger Henrik Hargéus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet, till TT.

Byggbranschen visar den största förbättringen bland de större branscherna. Hotell- och restaurang är den sektor där konkursrisken är högst.

Andelen företag med betalningsanmärkningar minskar i samtliga större sektorer.

Historiskt höga konkurstal – nu skymtar vändning
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Utökat ansvar för Kronofogden i konkurser
via.tt.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen