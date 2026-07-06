Maria Rankka lämnar Bicos styrelse

Bioteknikbolaget Bicos styrelseordförande Maria Rankka lämnar sin position den 31 juli tillsammans med styrelseledamöterna Susanne Lithander och Johan Westman.

– Efter noggrant övervägande har jag kommit fram till att uppdraget som styrelseordförande har utvecklats i en riktning som skiljer sig från det uppdrag jag ursprungligen accepterade, säger Maria Rankka i ett pressmeddelande.

Maria Rankka tillträdde som ordförande för bolaget under 2025.

Bico kommer nu att kalla till en extra bolagsstämma för fyllnadsval till styrelsen.

Aktien backar runt 5 procent på beskedet.