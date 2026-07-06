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Illustrationsbild (Samuel Steén/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Maria Rankka lämnar Bicos styrelse

Av Magnus Eriksson
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Bioteknikbolaget Bicos styrelseordförande Maria Rankka lämnar sin position den 31 juli tillsammans med styrelseledamöterna Susanne Lithander och Johan Westman.

– Efter noggrant övervägande har jag kommit fram till att uppdraget som styrelseordförande har utvecklats i en riktning som skiljer sig från det uppdrag jag ursprungligen accepterade, säger Maria Rankka i ett pressmeddelande.

Maria Rankka tillträdde som ordförande för bolaget under 2025.

Bico kommer nu att kalla till en extra bolagsstämma för fyllnadsval till styrelsen.

Aktien backar runt 5 procent på beskedet.

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pressmeddelande · mfn.se
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