Maria Rankka lämnar Bicos styrelse
Bioteknikbolaget Bicos styrelseordförande Maria Rankka lämnar sin position den 31 juli tillsammans med styrelseledamöterna Susanne Lithander och Johan Westman.
– Efter noggrant övervägande har jag kommit fram till att uppdraget som styrelseordförande har utvecklats i en riktning som skiljer sig från det uppdrag jag ursprungligen accepterade, säger Maria Rankka i ett pressmeddelande.
Maria Rankka tillträdde som ordförande för bolaget under 2025.
Bico kommer nu att kalla till en extra bolagsstämma för fyllnadsval till styrelsen.
Aktien backar runt 5 procent på beskedet.
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