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Göran Persson med fru Anitra Steen. Arkivbild. (HENRIK MONTGOMERY / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Göran Perssons bolag slår rekord – 20-dubblar vinsten

Av Andreas Victorzon
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Den tidigare statsministern Göran Perssons privata bolag Baven tjugodubblade vinsten till 15 miljoner kronor förra året, skriver Affärsvärlden. Bakom rusningen ligger dock försäljningar av värdepapper för 14,7 miljoner kronor.

Trots rekordvinsten föreslår Baven en utdelning på blygsamma 350 000 till de två ägarna Göran Persson och hustrun Anitra Steen.

Vid årsskiftet hade Baven tillgångar på 96 miljoner kronor, en ökning från 81,5 miljoner året före.

Baven AB bedriver bland annat ett jordbruk i Sörmland
Affärsvärlden  · Ofta betalvägg
Äger också aktier i Swedbank där Persson är styrelseordförande
www.dagensps.se
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