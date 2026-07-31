Göran Perssons bolag slår rekord – 20-dubblar vinsten

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Den tidigare statsministern Göran Perssons privata bolag Baven tjugodubblade vinsten till 15 miljoner kronor förra året, skriver Affärsvärlden. Bakom rusningen ligger dock försäljningar av värdepapper för 14,7 miljoner kronor.

Trots rekordvinsten föreslår Baven en utdelning på blygsamma 350 000 till de två ägarna Göran Persson och hustrun Anitra Steen.

Vid årsskiftet hade Baven tillgångar på 96 miljoner kronor, en ökning från 81,5 miljoner året före.