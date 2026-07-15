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Solnedgång över Atlas Copco, sett från Sickla i Nacka kommun. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Atlas Copco köper kinesiskt klimatsystembolag

Av Andreas Victorzon
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Verkstadsbolaget Atlas Copco köper det kinesiska klimatanläggningsbolaget Guangdong Euroklimat, som tillverkar industriell värme- och kylutrustning.

– Jag är övertygad om att Guangdong Euroklimat, med sin starka lokala närvaro i Kina, kommer att passa in utmärkt i gruppen både vad avser teknologi och företagets entreprenöriella kultur, säger Atlas Copcos affärsområdeschef Philippe Ernens i ett pressmeddelande.

Guangdong Euroklimat omsatte förra året motsvarande 1,8 miljarder kronor och har cirka 1 000 anställda.

Någon köpesumma anges inte
TT
Atlas Copco: Förvärvet stärker vår resa mot ett komplett sortiment
pressmeddelande · mfn.se
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