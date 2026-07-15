Atlas Copco köper kinesiskt klimatsystembolag
Verkstadsbolaget Atlas Copco köper det kinesiska klimatanläggningsbolaget Guangdong Euroklimat, som tillverkar industriell värme- och kylutrustning.
– Jag är övertygad om att Guangdong Euroklimat, med sin starka lokala närvaro i Kina, kommer att passa in utmärkt i gruppen både vad avser teknologi och företagets entreprenöriella kultur, säger Atlas Copcos affärsområdeschef Philippe Ernens i ett pressmeddelande.
Guangdong Euroklimat omsatte förra året motsvarande 1,8 miljarder kronor och har cirka 1 000 anställda.
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