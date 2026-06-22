Alvesta kommun anmäler sig själv efter våldsdådet

Alvesta kommun anmäler sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter att en pappa försökt skjuta ihjäl sina två döttrar tidigare i juni, rapporterar Smålandsposten.

”Omständigheterna indikerar att det kan ha funnits brister i verksamhetens handläggning eller genomförande av insatser”, står det i en lex Sarah-anmälan.

Enligt tidningens uppgift hade flickornas mamma kontakt med socialtjänsten i nära anslutning till händelsen, och uttryckte då oro för pappans aggressiva beteende.

Pappan hittades död efter dådet, och de två flickorna skadades allvarligt. Det finns inga nya besked om deras skadeläge.