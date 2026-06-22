Alvesta kommun anmäler sig själv efter våldsdådet
Alvesta kommun anmäler sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter att en pappa försökt skjuta ihjäl sina två döttrar tidigare i juni, rapporterar Smålandsposten.
”Omständigheterna indikerar att det kan ha funnits brister i verksamhetens handläggning eller genomförande av insatser”, står det i en lex Sarah-anmälan.
Enligt tidningens uppgift hade flickornas mamma kontakt med socialtjänsten i nära anslutning till händelsen, och uttryckte då oro för pappans aggressiva beteende.
Pappan hittades död efter dådet, och de två flickorna skadades allvarligt. Det finns inga nya besked om deras skadeläge.
Våldsdådet i Alvesta — det gäller saken
- Två flickor sköts och skadades allvarligt i en villa utanför Alvesta på lördagsförmiddagen den 13 juni 2026.
- En stor polisinsats inleddes och den misstänkte gärningsmannen, barnens pappa, hittades död vid brottsplatsen.
- Båda barnen vårdas med allvarliga skador efter dådet.
- Mamman hade dagar före dådet varnat socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt Smålandspostens uppgifter.
- Extra krisstöd har erbjudits av skola, kyrka och fritidsgård i Alvesta efter händelsen.
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