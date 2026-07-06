Larm om arbetsmiljöbrister – socialsekreterare flyr Alvesta

Anställda på Alvesta kommun larmar om arbetsmiljöbrister efter våldsdådet i början av juni, då en pappa försökte skjuta ihjäl sina två döttrar. Det rapporterar Expressen, som pratat med tio tidigare och nuvarande anställda.

– Man har ju bara gått och väntat på att det ska hända något allvarligt, säger en av dem.

Enligt Smålandsposten har 48 personer, varav 27 socialsekreterare, lämnat socialtjänsten i kommunen de två senaste åren. Flera anställda beskriver en tystnadskultur, repressalier och en destruktiv arbetsmiljö.

Kommunen ska lägga fram en åtgärdsplan för arbetsmiljön senast i september.