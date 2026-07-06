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Avspärrningar efter våldsdådet i juni. (Johan Nilsson/TT)
Våldsdådet i Alvesta

Larm om arbetsmiljöbrister – socialsekreterare flyr Alvesta

Av Olivia W Demred
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Anställda på Alvesta kommun larmar om arbetsmiljöbrister efter våldsdådet i början av juni, då en pappa försökte skjuta ihjäl sina två döttrar. Det rapporterar Expressen, som pratat med tio tidigare och nuvarande anställda.

– Man har ju bara gått och väntat på att det ska hända något allvarligt, säger en av dem.

Enligt Smålandsposten har 48 personer, varav 27 socialsekreterare, lämnat socialtjänsten i kommunen de två senaste åren. Flera anställda beskriver en tystnadskultur, repressalier och en destruktiv arbetsmiljö.

Kommunen ska lägga fram en åtgärdsplan för arbetsmiljön senast i september.

Våldsdådet i Alvesta — det gäller saken

  • Två flickor sköts och skadades allvarligt i en villa utanför Alvesta den 13 juni 2026.
  • Den misstänkte gärningsmannen, flickornas pappa, hittades död i anslutning till brottsplatsen samma dag.
  • Mamman hade dagarna före dådet varnat socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt Smålandsposten.
  • Alvesta kommun anmälde sig själva till Inspektionen för vård och omsorg efter händelsen, med hänvisning till möjliga brister i handläggningen.
  • Förvaltningschefen för socialtjänsten i Alvesta tvingades lämna sin tjänst kort efter kommunens egenanmälan.
58 procent av socialsekreterarna uppger att de saknar resurser för att utföra arbetet rättssäkert
Expressen
Anställd: ”Chefen har stått i korridoren och skrikit på en som om man vore en hundvalp” (22 juni)
Smålandsposten
Kritik från tidigare anställda: Två heltidstjänster blev en halv (16 juni)
Sveriges Television
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