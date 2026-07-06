Larm om arbetsmiljöbrister – socialsekreterare flyr Alvesta
Anställda på Alvesta kommun larmar om arbetsmiljöbrister efter våldsdådet i början av juni, då en pappa försökte skjuta ihjäl sina två döttrar. Det rapporterar Expressen, som pratat med tio tidigare och nuvarande anställda.
– Man har ju bara gått och väntat på att det ska hända något allvarligt, säger en av dem.
Enligt Smålandsposten har 48 personer, varav 27 socialsekreterare, lämnat socialtjänsten i kommunen de två senaste åren. Flera anställda beskriver en tystnadskultur, repressalier och en destruktiv arbetsmiljö.
Kommunen ska lägga fram en åtgärdsplan för arbetsmiljön senast i september.
Våldsdådet i Alvesta — det gäller saken
- Två flickor sköts och skadades allvarligt i en villa utanför Alvesta den 13 juni 2026.
- Den misstänkte gärningsmannen, flickornas pappa, hittades död i anslutning till brottsplatsen samma dag.
- Mamman hade dagarna före dådet varnat socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt Smålandsposten.
- Alvesta kommun anmälde sig själva till Inspektionen för vård och omsorg efter händelsen, med hänvisning till möjliga brister i handläggningen.
- Förvaltningschefen för socialtjänsten i Alvesta tvingades lämna sin tjänst kort efter kommunens egenanmälan.
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