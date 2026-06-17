Chefen: Har inte försvagat skyddet mot våld i relation
Att Alvesta kommun plockat bort två tjänster som jobbat med våld i nära relation har inte försämrat arbetet med skydd mot våld i nära relation. Det säger förvaltningschefen Ulrika Boström till SVT Nyheter Småland.
– Vi har inte tagit bort kompetens, men vi har förändrat den.
Chefen uttalar sig efter att en före detta socialsekreterare som jobbat på socialtjänsten riktat kritik mot hur arbetet mot våld i nära relationer förändrats. Den tidigare anställda skickade en skrivelse till kommunen med anledning av det misstänkta mordförsöket på två flickor i Alvesta.
”Hur kan det här få hända?” skriver socialsekreteraren bland annat.
Våldsdådet i Alvesta — det gäller saken
- Två flickor sköts och skadades allvarligt i en villa utanför Alvesta på lördagsförmiddagen den 13 juni 2026.
- En stor polisinsats inleddes och den misstänkte gärningsmannen, som enligt uppgifter är barnens pappa, hittades död vid brottsplatsen.
- Båda barnen vårdas med allvarliga skador efter dådet.
- Mamman hade dagar före dådet varnat socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt Smålandspostens uppgifter.
- Extra krisstöd har erbjudits av skola, kyrka och fritidsgård i Alvesta efter händelsen.
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