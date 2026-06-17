Chefen: Har inte försvagat skyddet mot våld i relation

Att Alvesta kommun plockat bort två tjänster som jobbat med våld i nära relation har inte försämrat arbetet med skydd mot våld i nära relation. Det säger förvaltningschefen Ulrika Boström till SVT Nyheter Småland.

– Vi har inte tagit bort kompetens, men vi har förändrat den.

Chefen uttalar sig efter att en före detta socialsekreterare som jobbat på socialtjänsten riktat kritik mot hur arbetet mot våld i nära relationer förändrats. Den tidigare anställda skickade en skrivelse till kommunen med anledning av det misstänkta mordförsöket på två flickor i Alvesta.

”Hur kan det här få hända?” skriver socialsekreteraren bland annat.