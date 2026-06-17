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Bild från polisinsatsen efter det misstänkta mordförsöket. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Våldsdådet i Alvesta

Chefen: Har inte försvagat skyddet mot våld i relation

Av Jacob Ruderstam
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Att Alvesta kommun plockat bort två tjänster som jobbat med våld i nära relation har inte försämrat arbetet med skydd mot våld i nära relation. Det säger förvaltningschefen Ulrika Boström till SVT Nyheter Småland.

– Vi har inte tagit bort kompetens, men vi har förändrat den.

Chefen uttalar sig efter att en före detta socialsekreterare som jobbat på socialtjänsten riktat kritik mot hur arbetet mot våld i nära relationer förändrats. Den tidigare anställda skickade en skrivelse till kommunen med anledning av det misstänkta mordförsöket på två flickor i Alvesta.

”Hur kan det här få hända?” skriver socialsekreteraren bland annat.

Våldsdådet i Alvesta — det gäller saken

  • Två flickor sköts och skadades allvarligt i en villa utanför Alvesta på lördagsförmiddagen den 13 juni 2026.
  • En stor polisinsats inleddes och den misstänkte gärningsmannen, som enligt uppgifter är barnens pappa, hittades död vid brottsplatsen.
  • Båda barnen vårdas med allvarliga skador efter dådet.
  • Mamman hade dagar före dådet varnat socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt Smålandspostens uppgifter.
  • Extra krisstöd har erbjudits av skola, kyrka och fritidsgård i Alvesta efter händelsen.
Förvaltningschefen: ”Vi har inte plockat bort kompetens”
tv+text · Sveriges Television
Kritiken mot kommunen kommer från en person som nyligen valde att lämna sitt jobb (16 juni)
Sveriges Television
Socialtjänsten hade möte med familjen dagar innan dådet (15 juni)
Smålandsposten
Pappan ska själv ha larmat SOS efter att ha försökt döda sina barn (14 juni)
Expressen
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