Chef för socialen i Alvesta tvingas bort efter kritiken

Polis och kriminaltekniker på plats vid ett bostadshus efter att två flickor har förts till sjukhus.

Förvaltningschefen Ulrika Boström i Alvesta kommun tvingas lämna sin tjänst, skriver Smålandsposten.

Beskedet kommer bara dagar efter att kommunen anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg efter att en pappa försökt skjuta ihjäl sina två döttrar i början av juni.

Tidigare har kommunen också fått kritik för att ha plockat bort två tjänster som arbetade med våld i nära relationer.

Kommunen menar att kritiken inte ligger till grund för Boströms uppsägning, utan att det handlar om ett långvarigt ekonomiskt underskott och hög personalomsättning.