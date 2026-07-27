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Raketuppskjutning av Blue Origins raket New Glenn i november 2025. Blue Origin är precis som Amazon grundat av Jeff Bezos. (John Raoux / AP)
Amazons framtid

Amazon ansöker om att få skicka upp 5 000 satelliter

Av Magnus Eriksson
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Amazon ansöker om federalt godkännande för att skjuta upp 5 105 satelliter. Satelliterna ska erbjuda smartphones och andra enheter direktuppkoppling, så att mobilmaster blir överflödiga. Det skriver CNBC.

Det föreslagna nätverket skulle kombinera Amazons nuvarande infrastruktur med den från satellitbolaget Globalstar, som Amazon köpte för 11,6 miljarder tidigare i år.

Amazon vill med sin tjänst locka till sig användare som saknar eller har otillräcklig täckning hos nuvarande operatörer.

Amazon ser fram emot miljontals nya kunder
CNBC
Amazon köper Globalstar för 11,6 miljarder dollar
Financial Times  · Ofta betalvägg
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