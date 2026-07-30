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Amazons grundare Jeff Bezos i Paris i juni i år. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Amazon bättre än väntat – aktien stiger

Av Magnus Eriksson
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Amazons vinst per aktie landade på 5,75 dollar för kvartalet. Förväntningarna låg på 1,82 dollar per aktie. Men jämförelsen kanske inte är helt rättvis, varnar CNBC.

Intäkterna på 200,6 miljarder dollar slog också förväntningarna, som låg på 196,5 miljarder.

Intäkterna från den viktiga enheten Amazon Web Services blev 42,2 miljarder dollar, mot förväntade 40,54 miljarder.

– AWS går på högvarv och växte med 36,7 procent på årsbasis under andra kvartalet – vår snabbaste tillväxt på 18 kvartal – och våra verksamheter inom AI och chip nådde vardera en årlig omsättningstakt på över 25 miljarder dollar, sa Andy Jassy, ​​vd för Amazon i rapportkommentaren.

Aktien stiger runt 8 procent i efterhandeln.

Texten uppdateras.

Amazon slår förväntningarna
CNBC
Amazon bättre än förväntat
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Läs Amazons rapport här
ir.aboutamazon.com
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