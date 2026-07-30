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Tim Cook på Oscarsgalan 2024. I dag presenterar han sin sista delårsrapport som koncernchef för Apple. Han lämnar rollen 1 september. (John Locher / AP)
Rapportfloden

Apple levererade i Cooks avskedsföreställning

Av Magnus Eriksson
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Apple redovisade under kvartalet som avslutades i juni försäljnings- och vinstsiffror som överträffade Wall Streets förväntningar.

Försäljningen av Iphones steg med 22 procent. Mac-försäljningen steg med 29 procent.

Vinst per aktie blev 2,02 dollar. Förväntningarna låg på 1,89 dollar, enligt CNBC. Men siffrorna är inte helt jämförbara. 11 cent av vinsten per aktie kan kopplas till tullåterbetalningar, skriver Reuters.

Intäkterna på 109,42 miljarder dollar slog förväntningarna marginellt.

– I dag kan Apple med stolthet redovisa vårt starkaste junikvartal någonsin, med tvåsiffrig intäktstillväxt för Iphone, Mac och tjänster samt i samtliga geografiska segment, sa Tim Cook, Apples koncernchef, i rapportkommentaren.

Aktien backar runt 4 procent i efterhandeln.

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Förväntningarna på Apple inför rapporten
CNBC
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