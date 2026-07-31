Expert: Stark molntillväxt fick Amazon att rusa
Amazons aktie rusade över 9 procent i efterhandeln efter att delårsrapporten visat att molnintäkterna steg för femte kvartalet i rad, skriver Bloomberg.
Varken det negativa kassaflödet eller den höjda prognosen för AI-investeringar och andra kapitalutgifter till 220 miljarder dollar i år tycks skrämma investerare.
Det beror enligt Emarketers analytiker Sky Canaves på att omsättningstillväxten för Amazons molnverksamhet ”accelererar samtidigt som Amazon håller hård kostnadskontroll på andra områden”, skriver nyhetsbyrån.
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