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MellanösternkrisenSpänningarna i Hormuzsundet

Analys: Iran kan hålla Hormuz i strypgrepp i åratal

A cafe overlooking commercial vessels anchored in the Strait of Hormuz, off Bandar Abbas, Iran. (Razieh Poudat/AP/TT)

Irans kontroll över Hormuzsundet kan bli betydligt mer långlivad än landets motståndare räknar med. Nya oljeledningar kan minska beroendet, men gas och andra bränslen är mycket svå…

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The Economist

How long can Iran weaponise Hormuz?

Longer than the world hopes, according to our Horm…

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