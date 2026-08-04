Analys: Iran kan hålla Hormuz i strypgrepp i åratal
Irans kontroll över Hormuzsundet kan bli betydligt mer långlivad än landets motståndare räknar med. Nya oljeledningar kan minska beroendet, men gas och andra bränslen är mycket svå…
The Economist
How long can Iran weaponise Hormuz?
Longer than the world hopes, according to our Horm…
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