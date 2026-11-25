Helgens val i Taiwan handlar inte bara om vilka som ska styra landets städer och regioner utan ger en viktig värdemätare av de politiska vindarna i landet. Bloombergs Yian Lee skriver i en analys att det är vardagsnära frågor, till exempel privatekonomi och bostäder, som står i fokus i lokalvalen.

”Ett dåligt resultat för oppositionspartiet KMT, som argumenterat för tätare kontakter med Beijing, kan påverka partiets riktning framåt”, skriver han.

The Diplomats Shinan Hao konstaterar att Kina följer valrörelsen noga, i jakt på ledtrådar kring hur startfältet kan se ut i presidentvalet 2028.

”Ett försvagat KMT skulle innebära att Beijing förlorar en av sina få återstående politiska kanaler i Taiwan”, skriver han.