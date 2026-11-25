Ett Kinakopplat nätverk har det senaste året spridit över 500 fejkade AI-videor om politiker i Taiwan. Det visar en granskning av BBC Verify.

Experter bedömer att AI-klippen ingår i en kampanj för att underminera förtroendet för Taiwans demokrati inför lördagens viktiga lokalval.

Filmerna har fått miljontals visningar i sociala medier. De innehåller bland annat påståenden om att president Lai Ching-te har permanent uppehållstillstånd i USA och skulle överge Taiwan vid ett krig mot Kina.

I lokalvalen hoppas regeringspartiet DPP vinna makten i flera storstäder, däribland huvudstaden Taipei som i dag styrs av det mer Kinavänliga oppositionspartiet Kuomintang.

– Oavsett vilket parti som vinner ligger ett mer splittrat Taiwan i Pekings intresse, säger Andrew Yeh vid tankesmedjan China Strategic Risk Institute.