Se hur Puma Shen och Chiang Wan-an kampanjade i helgen

Den taiwanesiske politikern Shen Pao-yang, även känd som Puma Shen, ser oväntat ut att ha chans att bli ny borgmästare i huvudstaden Taipei, skriver AFP.

Puma Shen tillhör samma parti som president Lai Ching-te, socialliberala Demokratiska framstegspartiet (DPP). Han är efterlyst av kinesisk polis för ”separatistisk verksamhet” och får inte resa in i landet. Om Shen vinner i lokalvalen den 28 november blir han den första DPP-kandidaten på 30 år att styra huvudstaden.

Det är nationalistiska Kuomintang (KMT), som förespråkar närmare samarbete med Kina, som styr i Taipei i nuläget. Partiet har traditionellt många väljare i huvudstadsregionen.