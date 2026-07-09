Analys: Konfrontativ ton tyder på att Platner kan dra ut på avhoppet

Våldtäktsanklagade Graham Platners avhopp lämnar Demokraterna på ruta ett och partiet måste nu hitta en ny kandidat till senatsvalet i Maine. Den nya kandidaten kommer behöva balansera på en lina för att både vinna väljare och ta vara på energin i den progressiva rörelsen, skriver The Guardians David Smith.

”Eller, med tanke på den korta tiden fram till valet, kommer de att behöva springa snarare än gå.”

Men Anthony Zurcher på BBC tror att Platner kommer att fortsätta ställa krav på partiet trots avhoppet.

”Den stundtals konfrontativa tonen i hans video tyder på att han kan komma att dra ut på det för att sätta ytterligare press på delstatspartiet att ge hans anhängare en större roll i valet av nästa kandidat.”

Aaron Blake på CNN menar att demokrater nu tvingas skämmas över att de stöttat Platner. Något som kan stå partiet dyrt i november.

”Partiet satsade en stor del av sitt förtroendekapital på en kandidat som inte levde upp till det. Och nu verkar allt detta vara en förlorad investering.”