ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Graham Platner. (Robert F. Bukaty /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Platners kampanj sonderar – i fall han väljer att hoppa av

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Graham Platners kampanj har börjat undersöka hur man ska gå vidare om han väljer att hoppa av senatsvalet efter anklagelserna om våldtäkt, skriver Politico.

Flera personer ur kampanjen ska ha hört av sig till Demokraternas partiorganisation i Maine, enligt den verkställande direktören Devon Murphy-Anderson.

– Vi har upprepade gånger förklarat för Graham Platners team att de inte har någon roll i att utse vår nästa demokratiska kandidat till den amerikanska senaten, säger han.

De anser att Platner bör hoppa av så att Demokraterna kan fokusera på valet i november.

Under måndagen sa Platner att han skulle ”ta sig tid för att reflektera” över sin kandidatur. Men enligt en källa överväger han att fortsätta kampanjen om inte hans ersättare kommer från samma gren av partiet, skriver Politico.

Om Platner hoppar av har demokraterna i Maine fram till den 27 juli att utse en ersättare
www.politico.com
Ytterligare en ex-flickvän vittnar om att Platner var våldsam mot henne
CNN
Kvinnan säger att Platner hade sex med henne mot hennes vilja när de dejtade 2021, något som han nekar till
Washington Post  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen