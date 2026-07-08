Platners kampanj sonderar – i fall han väljer att hoppa av

Graham Platners kampanj har börjat undersöka hur man ska gå vidare om han väljer att hoppa av senatsvalet efter anklagelserna om våldtäkt, skriver Politico.

Flera personer ur kampanjen ska ha hört av sig till Demokraternas partiorganisation i Maine, enligt den verkställande direktören Devon Murphy-Anderson.

– Vi har upprepade gånger förklarat för Graham Platners team att de inte har någon roll i att utse vår nästa demokratiska kandidat till den amerikanska senaten, säger han.

De anser att Platner bör hoppa av så att Demokraterna kan fokusera på valet i november.

Under måndagen sa Platner att han skulle ”ta sig tid för att reflektera” över sin kandidatur. Men enligt en källa överväger han att fortsätta kampanjen om inte hans ersättare kommer från samma gren av partiet, skriver Politico.