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Steve Bannon. (Jon Cherry / AP)
Mellanårsvalet i USA

Steve Bannon: ”Vi ser den gamla politiken dö”

Av Adam Lindh
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Varken Demokraternas eller Republikanernas ledning hänger med i den politiska förändring som sker i USA. Det säger Donald Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon i en intervju med Politico.

Vänsterorienterade demokrater, även kallade de progressiva, vinner allt större mark i primärvalen inför mellanårsvalet i höst.

– Vi står inför en ny politik. Vi ser den gamla politiken dö framför våra ögon, säger Bannon.

Enligt honom har den progressiva falangen lyckats locka till sig en väljargrupp som Demokraterna tidigare tagit för given, samtidigt som Republikanerna saknar ett effektivt svar.

Bannon menar också att det inte längre är den kandidat med störst kampanjkassa som nödvändigtvis går segrande ur ett val. Republikanerna kan, enligt honom, inte möta de progressivas ekonomiska vision med traditionella metoder.

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www.politico.com
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CNN
En intern maktkamp pågår i Demokraterna över partiets framtida riktning
thehill.com
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