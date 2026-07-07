Platner uppmanas hoppa av efter anklagelse om våldtäkt

Allt fler demokrater kräver att Graham Platner hoppar av kandidaturen i primärvalet i Maine efter att han anklagats för våldtäkt. Det rapporterar Politico.

Senatens minoritetsledare Chuck Schumer uppmanade Platner att avsluta sin kampanj ”omedelbart” bara timmar efter att Politico publicerat uppgifterna kring våldtäkten. Ett flertal demokratiska senatorer har ställt sig bakom kravet.

Kvinnan säger att han hade sex med henne mot hennes vilja för fem år sedan när de dejtade. Platner nekar.

Platner valdes till demokraternas kandidat i början av juni, trots att det har stormat kring honom under våren. Bland annat har han anklagats för att ha varit otrogen mot sin fru och ha en nazistsymbol intatuerad.