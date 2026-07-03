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Chris Christie. (Robert F. Bukaty / AP)
Mellanårsvalet i USA

Tidigare partitopp: Republikaner står inför ”monumental förlust”

Av Hedda Hallsenius
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Republikanerna står inför en ”monumental förlust” i mellanårsvalet, säger republikanske tidigare guvernören Chris Christie enligt The Hill.

I en podcast fick Christie frågan om republikanska väljare ”vill ha sanningen”.

– De flesta vill antagligen inte det just nu. Men vet du vad som tvingar folk att lyssna till sanningen? Att förlora, säger han.

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