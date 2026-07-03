Tidigare partitopp: Republikaner står inför ”monumental förlust”
Republikanerna står inför en ”monumental förlust” i mellanårsvalet, säger republikanske tidigare guvernören Chris Christie enligt The Hill.
I en podcast fick Christie frågan om republikanska väljare ”vill ha sanningen”.
– De flesta vill antagligen inte det just nu. Men vet du vad som tvingar folk att lyssna till sanningen? Att förlora, säger han.
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