Tidigare partitopp: Republikaner står inför ”monumental förlust”

Republikanerna står inför en ”monumental förlust” i mellanårsvalet, säger republikanske tidigare guvernören Chris Christie enligt The Hill.

I en podcast fick Christie frågan om republikanska väljare ”vill ha sanningen”.

– De flesta vill antagligen inte det just nu. Men vet du vad som tvingar folk att lyssna till sanningen? Att förlora, säger han.