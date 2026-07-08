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Mike Flood. (CHRIS MACHIAN / AP)
Trumps USAMellanårsvalet i USA

Buades ut igen efter försvar av Trumps budget

Av Adam Lindh
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Nebraskarepublikanen Mike Flood möttes återigen av burop när han försvarade Donald Trumps budgetpaket ”One big beautiful bill” under ett väljarmöte i tisdags, rapporterar The Hill.

Paketet, som klubbades förra sommaren, innehöll både skattelättnader och nedskärningar, bland annat i de statliga sjukvårdsprogrammen Medicaid och Medicare.

På en fråga om hur han tänkte skydda förmåner för personer med funktionsnedsättning hann Flood knappt svara innan publiken började bua.

– Enligt One big beautiful bill, inledde han innan buropen började.

Det är inte första gången Flood möts av protester. Vid ett väljarmöte i augusti förra året buades han också ut när han försvarade paketet.

Även under ett möte i maj pressades han om innehållet. När han försökte ta avstånd från vissa delar avbröts han av en person i publiken:

– Du röstade ju för hela paketet.

Under väljarmötet i augusti mötte han även av folk som ropade ”beskatta de rika”
thehill.com
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Independent
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grafik · CNN
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