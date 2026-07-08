Buades ut igen efter försvar av Trumps budget

Nebraskarepublikanen Mike Flood möttes återigen av burop när han försvarade Donald Trumps budgetpaket ”One big beautiful bill” under ett väljarmöte i tisdags, rapporterar The Hill.

Paketet, som klubbades förra sommaren, innehöll både skattelättnader och nedskärningar, bland annat i de statliga sjukvårdsprogrammen Medicaid och Medicare.

På en fråga om hur han tänkte skydda förmåner för personer med funktionsnedsättning hann Flood knappt svara innan publiken började bua.

– Enligt One big beautiful bill, inledde han innan buropen började.

Det är inte första gången Flood möts av protester. Vid ett väljarmöte i augusti förra året buades han också ut när han försvarade paketet.

Även under ett möte i maj pressades han om innehållet. När han försökte ta avstånd från vissa delar avbröts han av en person i publiken:

– Du röstade ju för hela paketet.